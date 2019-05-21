中年企業家心室早期收縮纏身數十年 改服中藥8月後大改善

2019-05-21 22:13

〔記者王俊忠／台南報導〕58歲江姓企業老闆幼年7歲時即有輕微心悸胸悶，患有心室早期收縮（一種心律不整），3年前1次健檢電腦斷層後症狀突然加重，2年內做了5次西醫電燒心臟，但都無成效，病痛讓他痛不欲生，曾對醫護、家人說「不想活了！」。1年前找上奇美醫院中醫師許堯欽，許醫師對症給長期中藥，患者服中藥3個月後病情改善；服中藥8個多月做心電圖檢查，心跳已近正常。

江先生21日從台中到台南現身說法，他哽咽感謝許醫師救回他的命、恩同再造。

江先生表示，幼年罹患此症後，因症狀輕微、未規則服藥控制，3年前健檢後症狀惡化，嚴重影響生活作息，做24小時心電圖檢查，VPC（心室早期收縮）占全部心跳數的19．7％，病症嚴重，兩年內求醫學中心西醫做了5次心臟電燒治療，但症狀沒減輕，只好「死馬當活馬醫」、轉求診從網路得知的奇美醫院許堯欽中醫師。

江先生直言，電燒的痛楚讓他痛不欲生，加上又治不好，簡直不想活了，「因為想死、不想活得這麼痛苦」，求助許醫師中醫心律不整特別門診後，每天按時吃醫師開的中藥，從熬煮藥到科學中藥，吃了8個多月後，心電圖VPC1天只有5次，醫師說已近正常值了！江先生案例也被刊載在2019北台灣中醫醫學雜誌第11期。

許堯欽中醫師指出，簡稱VPC的心室早期收縮是常見1種心律不整，病輕者可能無症狀或只有輕微心悸胸悶；嚴重者會影響生活工作甚至心臟衰竭、猝死，一般會求助西醫服藥或電燒，電燒效果不佳就常轉求助中醫，他於2016年12月在奇美醫院中醫部開設心律不整特別門診，當時是國內醫學中心中醫部的創舉。

江先生也說，他曾跟西醫師說是吃中藥改善心室早期收縮症，西醫師的說法是「怎麼可能？」，不相信中醫、藥能治療此症。許堯欽說，此特別門診開立後，到今年4月，兩年已累積逾4百名個案，其中6成以上患者病情是穩定控制，反映出中醫藥有一定療效。

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