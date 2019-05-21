中年企業家心室早期收縮纏身數十年 改服中藥8月後大改善

〔記者王俊忠／台南報導〕58歲江姓企業老闆幼年7歲時即有輕微心悸胸悶，患有心室早期收縮（一種心律不整），3年前1次健檢電腦斷層後症狀突然加重，2年內做了5次西醫電燒心臟，但都無成效，病痛讓他痛不欲生，曾對醫護、家人說「不想活了！」。1年前找上奇美醫院中醫師許堯欽，許醫師對症給長期中藥，患者服中藥3個月後病情改善；服中藥8個多月做心電圖檢查，心跳已近正常。
江先生21日從台中到台南現身說法，他哽咽感謝許醫師救回他的命、恩同再造。
江先生表示，幼年罹患此症後，因症狀輕微、未規則服藥控制，3年前健檢後症狀惡化，嚴重影響生活作息，做24小時心電圖檢查，VPC（心室早期收縮）占全部心跳數的19．7％，病症嚴重，兩年內求醫學中心西醫做了5次心臟電燒治療，但症狀沒減輕，只好「死馬當活馬醫」、轉求診從網路得知的奇美醫院許堯欽中醫師。
江先生直言，電燒的痛楚讓他痛不欲生，加上又治不好，簡直不想活了，「因為想死、不想活得這麼痛苦」，求助許醫師中醫心律不整特別門診後，每天按時吃醫師開的中藥，從熬煮藥到科學中藥，吃了8個多月後，心電圖VPC1天只有5次，醫師說已近正常值了！江先生案例也被刊載在2019北台灣中醫醫學雜誌第11期。
許堯欽中醫師指出，簡稱VPC的心室早期收縮是常見1種心律不整，病輕者可能無症狀或只有輕微心悸胸悶；嚴重者會影響生活工作甚至心臟衰竭、猝死，一般會求助西醫服藥或電燒，電燒效果不佳就常轉求助中醫，他於2016年12月在奇美醫院中醫部開設心律不整特別門診，當時是國內醫學中心中醫部的創舉。
江先生也說，他曾跟西醫師說是吃中藥改善心室早期收縮症，西醫師的說法是「怎麼可能？」，不相信中醫、藥能治療此症。許堯欽說，此特別門診開立後，到今年4月，兩年已累積逾4百名個案，其中6成以上患者病情是穩定控制，反映出中醫藥有一定療效。
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改服中藥八個月後心室早期收縮病症大為好轉的江老闆（右）從台中趕到台南感謝奇美醫院中醫部部長許堯欽中醫師恩同再造。（記者王俊忠攝）
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奇美醫院中醫部部長許堯欽中醫師為心室早期收縮患者江老闆開立治療的十六種中藥搭配使用。（記者王俊忠攝）