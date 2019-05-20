小寶寶闖關抓周！專屬的手腳壓印陶板帶回家

2019-05-20 12:12

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市鶯歌陶瓷博物館的兒童體驗室將於6月1日推出全新「陶福氣、成長禮、闖關趣」，為1至6歲的孩子保留每個月的第1個星期六的早上10點到11點半，體驗9道遵循古禮的闖關活動，每個月限定10名，體驗費550元，讓家長與孩子能有專屬的空間來抓周與製作陶板壁飾。

陶博館表示，活動由專業的教師團隊引導參加的家長與孩子從加冕儀式開始，一起過聰明門、敲智慧鑼、吉祥祝福語區、腳踏長壽板、小狀元遊戲區、全家福紀念

照區、步步高升區及一生（聲）響叮噹區。

來自桃園的劉小姐說，剛好兒子滿周歲正在尋找合適的抓周活動，陶博館的老師非常專業，整體佈置和闖關活動都很精彩吸睛，最特別的是還有孩子專屬的手、腳壓印陶板壁飾可以帶回家，透過遊戲感受孩子成長的感動。

陶瓷博物館館長吳秀慈表示，兒童體驗室是專門為孩童所設計的空間，定期搭配陶博館特展或節慶活動，提供捏塑或彩繪課程，由老師引導孩童接觸「土」、發現「土」的各種可能性，滿足兒童發展中自由想像、操作、遊戲的學習行為。

陶博館介紹，「陶福氣、成長禮、闖關趣」從6月1日開始推出，每個月提供10名，每位孩子可有2位家長陪同，體驗費550元，包含9關遵循古禮的闖關活動、1件陶板製作、釉燒、裝裱及1份闖關證書，詳細內容可上陶博館官方網站或臉書粉絲專頁查詢。

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