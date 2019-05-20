520到北市結婚就送甜「蜜」好禮

2019-05-20 11:45

〔記者蔡思培／台北報導〕520是世界蜜蜂日，也有著「我愛你」的諧音。台北市政府民政局就規劃「蜂擁520，甜蜜我愛你」結婚活動，只要5月20日在台北市戶政事務所登記結婚，即可獲得「迪士尼紀念手作蜂蜜」。

民政局長藍世聰表示，許多新人喜歡以特殊或諧音的日子當成結婚紀念日，今年恰是登記婚11周年。民政局統計過去10年來特殊節日的結婚對數，第1名是每年的5月20日，第2名是2月14日西洋情人節，1月1日元旦則為第3名。且而北市520結婚登記總數自登記婚以來已突破3000對，不僅日子好記，也可對彼此表達「我愛你」心意。

北市各戶所也在520這天推出許多專屬活動，大同戶所推出「幸福百分百」展覽，陳列經典結婚證書、城隍夫人幸福鞋、註生娘娘求子袋。大安戶所準備「野餐墊＋鑽石開瓶器」，讓新人雙份好禮加倍幸福。中山戶所則設有「愛在中山 囍事成雙」結婚拍照專區，希望每對新人都能諸事幸福到永遠。

南港戶所準備了「幸福浴皂」，邀請新人一同皂幸福，讓幸福更加溫，回憶更美好。松山戶所則是規劃「打開你心鑰匙筆套組」搭配愛情默契大考驗，通過考驗者可獲得小型熊熊迎賓版或花漾相框。萬華戶所謂新人準備「旅行用收納袋」，現場更有橫笛演奏來營造浪漫、溫馨的結婚登記氣氛。

北投戶所推出「幸福刮刮卡」及任選名片夾或手機指環架，祝福新人北投偕老，真愛永駐。內湖戶所則贈送2019特製版「520 19（依舊）愛你，添子旺財」金鏟子紀念禮盒1份並製作精美紀念相框給人。士林戶所準備了「多美滿-幸福成家祈願卡」及「多福氣-幸福『女子』預皂」給新人。

中正戶所則是結合當地「幸福里」推出「棗生貴子幸福禮盒」及「囍字籤餅組」。大同戶所準備了「囍米福袋搭配竹節筷」，寓意快快生子、代代相傳。文山戶所推出「文山有禮、包種好孕」禮盒，以文山包種茶祝福新人包種產子，好孕連連。

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