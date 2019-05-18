雨炸雲林！草嶺蓬萊瀑布大暴衝 古坑雲220鄉道落石封路

2019-05-18 23:06

〔記者廖淑玲／雲林報導〕受到西南風影響，中央氣象局說，雲林山區及台中市、嘉義縣、高雄市山區都有局部大豪雨。有雲林鄉親拍到草嶺蓬萊瀑布「大暴衝」，一瀉千里，相當壯觀；而古坑鄉道雲220線2K+060路段有落石封路，籲請若要行經應提高警覺。

氣象局今晚針對全台12縣市續發「大豪雨、豪雨及大雨特報」，提醒山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪處請慎防淹水。雲林古坑草嶺蓬萊瀑布出現大水流，變成超大瀑布，蔡姓鄉民說，今天下午要回草嶺時，遠觀蓬萊瀑布就見水柱直衝而下，陣雨又急又狂，呼籲民眾提高警覺。

雲220線估明天下午1點搶通

古坑鄉道雲220線2K+060路段邊坡鬆動滑落，雙向交通受阻，幸無人車傷亡，雲林縣政府工務處接獲通報立即派員到場處理，但雨勢不斷且上邊坡落石持續滑動，機具無法立即開進搶修，預計明天下午1點完成搶通，為安全考量，暫行封閉雲220線2K+060路段，請用路人改行其他替代路線。

縣府提醒用路人，豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況較難掌握，建議注意氣象資訊及道路通阻訊息，以預作應變準備。

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