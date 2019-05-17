霧峰堤頂建自行車道？三河局認不妥 市府要再評估

2019-05-17 20:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中霧峰北岸路的霧峰堤防，位在烏溪旁，有民眾建議可在堤頂建置自行車道，市議員張滄沂今天邀請水利署第三河川局及市府觀旅局一同會勘，但三河局表示霧峰堤防是砌石的堤坊，建置自行車道可能破壞結構，觀旅局則表示會再重新評估。

霧峰北岸路的霧峰堤防旁邊就是烏溪，雖然有很多民眾會在堤防旁的北岸路騎自行車，但因北岸路靠近國道六號及快速道路，車輛不但多且快速，因此附近民眾就想在北岸路旁的有6公里長的霧峰堤頂建一條自行車道。

市議員張滄沂接獲民眾陳情，今天邀請水利署三河局及市府觀旅局相關官員一起會勘。

三河局管理課課長曾財益表示，霧峰堤防是為一砌石的堤坊，非水泥堤防，若建置自行車道，恐破壞堤防的建構。

曾財益表示，在堤防下方靠近烏溪河床設有戧台，建議市府可沿著戧台建置自行車道，才不會破壞堤防的安全結構。

觀旅局觀工程科長葉慶隆表示，因為堤頂只有1米寬，而自行車道需要3米3寬，因此建置自行車道可能會破壞堤防結構。

葉慶隆表示，戧台位在堤防下方，但並非整條堤防都有，會有部份地段只有堤防跟河床，因此若要建置自行車，可能要建引道，還有颱風或者是豪大雨時，可能洪水會溢到自行車道，因此便必須重新評估。

張滄沂表示，在霧峰堤頂建置自行車道是在地民眾的期望，但又關係到堤防安全，希望觀旅局能好好評估，提出兩全其美的方法。

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