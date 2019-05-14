醫病》3度罹癌醫教「摸摸功」 籲女性重視乳房自我檢查

2019-05-14 16:21

［記者王秀亭／台東報導］台東基督教醫院家庭醫學科醫師暨優活健檢中心主任陳淑媜，12年前自我檢查乳房時，發現並確診罹患第三期乳癌，後續控制追蹤又兩度復發，平穩而勇敢抗癌的陳淑媜說，因為有自我檢查及定期檢查，才能及早發現與治療，呼籲女性朋友每年都要到婦產科檢查，養成定期乳房自我檢查的習慣，更要把握國民健康署免費乳癌篩檢。

12年前5月國際護師節後，家醫科醫師陳淑媜自我乳房檢查時，發現右側乳房異常，檢查確診是乳癌第三期併9顆淋巴轉移，「當下只覺得該如何治療就去做。」陳淑媜表示，或許是宗教信仰給的安慰、鼓勵，加上身為醫師本能上的判斷，持正向心情接受治療，病情順利獲得控制。

陳淑媜多年來持續回診、追蹤，卻在第五次回診時，左側乳房發現癌細胞，去年11月例行婦科檢查時，又發現罹子宮內膜癌，她說，幸好有持續追蹤檢查，兩次確診皆為一期，自身的經歷凸顯國健署四癌篩檢及癌症患者定期回診、追蹤的重要性。

陳淑媜指出，台東的癌症標準化死亡率居全國之冠，另根據台東縣癌症統計顯示，2017年台東縣女性癌症的每10萬人口死亡率中，乳癌從2016年的第六名爬升至第四名。「早期發現、早期治療」是對抗乳癌的不二法門，而「乳房自我檢查、乳房攝影檢查」則是乳癌早期發現的重要工具，自己便是乳房自我檢查而發現的乳癌患者。

陳淑媜說，經期第一天開始算起，第十三、十四、十五天，這是荷爾蒙影響乳腺最小的時候，是乳房自我檢查的最佳時機；停經者，可以選擇一個好記的日子，例如每月一日，此外，在乳房自我檢查後，可以順勢再做「摸摸功」。

陳淑媜解釋，摸摸功即是利用雙手往胸部的左、右、上、下繼續摸，即左、右腋下，接著鎖骨凹陷處、頸部、耳後，最後往下來到兩側的鼠蹊部，這些地方有很多淋巴，而淋巴系統正是身體的防衛機制，一旦發現有異常的腫、痛，即可到醫院接受進一步的追蹤。

台東基督教醫院提醒，民眾應把握國民健康署免費四癌篩檢，針對溫馨五月天，東基也推出「癌篩顧健康、揪你抽好康」摸彩活動、「寶貝媽咪」健檢專案，民眾可多加利用。

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