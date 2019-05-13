最新研究發現 「睡太多」、「假日補眠」恐增致死風險

2019-05-13 23:58

〔記者羅碧／台北報導〕健保署統計資料顯示，我國逾400萬人有使用鎮靜安眠藥，顯示不少人為失眠所苦，但研究發現，「睡太多」及「睡太少」致死率均高，「假日補眠」不僅會讓自己陷入「社會性時差」且增加死亡風險。

中國醫藥大學附設醫院睡眠中心主任杭良文指出，《美國心臟雜誌》今年刊登的一篇研究，分析了近2,846名冠心病患者的死亡資料，結果發現「每天睡眠時數<6小時者」的死亡率是「睡眠時數在6.5~7.5（正常）」的1.44倍」，「睡眠時數>7.5小時」者的死亡率是正常者的1.41倍，顯示「睡太多」或「睡太少」都不利心血管疾病患者。

花蓮慈濟醫院成癮精神科主任陳紹祖指出，睡太多的人有可能與本身的健康因素有關，例如：憂鬱症等精神疾病患者、中風等心腦血管疾病、長期臥床、罹患癌症等，但也有可能是鎮靜安眠藥物的劑量過高，得要重新請醫師評估使用藥物。

很多人會利用「假日補眠」，杭良文指出，去年歐洲睡眠研究學會發表在《睡眠》期刊的研究顯示，長達13年追蹤43,880名受訪者結果發現，「65歲以下中壯年者若每天睡眠不到5小時，並在假日補眠超過1小時」者的死亡率是睡眠7小時（正常）的1.52倍，顯示假日補眠其實不利身體健康。

杭良文強調，假日補眠在睡眠醫學中，叫做「社會性時差」，也就是平常睡得少，在假日的前一晚刻意晚睡，隔天也就晚起，也就出現類似飛行時差的情形，到了星期日晚上就會出現失眠，週一到週三出現日間倦怠、思睡、注意力不集中、記憶困難、易怒、情緒不穩、反應遲鈍、思維緩慢、工作學習效率降低等問題，不僅有害身體健康，也提高發生意外的機率。

花蓮慈濟醫院成癮精神科主任陳紹祖指出，不同的國外研究也分別發現，睡眠不足、每天的睡眠時數不規律、白天午睡時間過長的人肥胖比率增加，這是因為睡眠不足時，飢餓素（又稱為食慾增強激素）分泌量增加，可抑制食慾及抑制脂肪合成的瘦素分泌下降，容易吃一些熱量較高的食物，以便產生飽足感與犒賞自己。

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