詐欺系》哇~檸檬切開有內餡 IG百萬人氣主廚端「擬真甜點」

2019-05-13 16:33

〔記者周采薇／台北報導〕近幾年，甜點界吹起一陣視覺精緻的風潮，不僅口味要好吃更要夠吸睛。法國甜點主廚Cédric Grolet快閃來台進行授課，而他的招牌就是這個超逼真的「詐欺甜點」。

這位來自法國的Cédric Grolet曾獲得年度最佳甜點師，現任巴黎米其林二星飯店Le Meurice的甜點主廚。年僅33歲擁有帥氣的外型，再加上IG百萬粉絲的超人氣，讓他成為甜點界的一顆新星。Cédric Grolet說會開始做擬真甜點系列，是因為想要呈現出視覺與味覺一致的甜點。他的招牌作品「黃檸檬」，外殼運用白巧克力刷上金粉，內餡則是包含糖漬檸檬、薄荷等等。整顆飄著滿滿檸檬的香氣，口感酸甜又帶有一點薄荷的苦澀，吃起來相當清新。到目前為止他已經挑戰了30幾種水果，Cédric Grolet說：「最難的是芒果和覆盆莓」。被問到會不會想要挑戰製作擬真鳳梨，主廚搖頭表示：「鳳梨的刺太多，不夠sexy（性感）」。

去年2月就曾來台的Cédric Grolet，今年再度應「187巷的法式烘焙教室」之邀來台進行示範講座，和國內的甜點師分享他的甜點技術。他主打的擬真甜點系列，「黃檸檬」、「蒔蘿蘋果」、「榛果」也在187巷進行販售。

「蒔蘿蘋果」外皮使用巧克力淋上果膠，內餡包含香甜酒、蒔蘿以及蘋果丁等，吃起來清爽以及有滿滿的蘋果香氣。（記者胡姿霞攝）

「黃檸檬」外皮細緻仿真的紋路，就好像真的檸檬一樣。（記者胡姿霞攝）

法國甜點主廚Cédric Grolet對於是否會考慮使用鳳梨做作品，他表示「鳳梨的刺太多，不夠sexy（性感）」。（記者胡姿霞攝）

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