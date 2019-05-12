亞洲物理奧賽我獲3銀4銅1榮譽獎 二度失金列第4

2019-05-12 19:02

〔記者吳柏軒／台北報導〕2019第20屆亞洲物理奧林匹亞競賽成績揭曉，台灣派出8名高中生遠赴澳洲參賽，共拿下3銀、4銅及1面榮譽獎，獎牌數列亞洲第4，但與過往比則是2度與金牌無緣，也是2度跌至第4排名。

教育部表示，從2000年起參與亞洲物奧競賽，參賽國除亞洲各國外，也包含澳洲、俄羅斯、羅馬尼亞等國家，今年在澳洲舉辦，我國派出建國中學、台中一中、科學工業園區實驗高中等共8名學子參賽，今傳回捷報，共獲得3銀、4銅及1榮譽獎，國際排名第4名。

但根據統計，台灣參賽20年來，國際平均排名均為前3名，如曾在2001年、2003年、2010年拿下國際第1佳績，僅在2004年沒有金牌（3銀2銅3榮譽），但當年國際排名第2，今年3銀4銅1榮譽，卻只拿到國際排名第4，也是二度跌落3名外。

教育部表示，其實今年賽事總共只發出9面金牌，中國拿6金、俄羅斯拿2金、以色列拿1金，若以個人成績及排名與去年比較的話，今年仍算進步；該賽事成績優異者，如獲金、銀、銅牌，可獲保送或推薦至大學校院各學系，金牌另可獲頒10萬元獎學金，銀牌可獲5萬元。

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