百歲公告別人間 遺族捐善款遺愛

2019-05-12 14:55

［記者黃美珠／橫山報導］新竹縣橫山鄉百歲公鄧佳添駕鶴西歸今天舉行告別式，由於其遺族以父之名，捐款30萬元給鄉公所作為弱勢家庭和急難救助之用，且這是繼7年前，百歲公9名子女在母親往生後，捐出30萬元善款幫母親遺愛社會後的2度善舉，鄉長張志弘特別致贈感謝狀，感謝鄧家一門熱忱助人，百歲公夫妻身教言教成功。

張志弘說，百歲公鄧佳添跟牽手鄧鍾滿妹生前勤奮務農，雖然膝下有9名子女需要拉拔，但是一向對鄉內遭逢變故、或是弱勢家庭卻經常慷慨解囊。

7年前，鄧鍾滿妹往生，子女秉持父母的教誨，用母親的名義捐出30萬元幫助弱勢。

這次百歲公告別人間，其子女再捐30萬，改用爸爸的名義幫助需要者，鄧家的無私大愛，實在值得大家學習。

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