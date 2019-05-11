竹市「超級任務」 戶所助出養男子尋生母

2019-05-11 12:29

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市一名23歲男子阿隆（化名）在母親離世後發現自己是養子，日前到北區戶政事務所便民服務櫃台，希望戶所能協助尋找生母，經戶所努力，終於在母親節前夕尋人成功，讓相隔20多年的母子倆重逢，不但替阿隆完成尋根的願望，也帶給阿隆母親最特別的母親節禮物。

新竹市北區戶政事務所指出，阿隆一出生就被收養，直到長輩過世後辦理繼承事宜，請領戶籍謄本時才驚覺自己是養子，他為了解身世，開始尋根，經戶政人員透過戶政資料搜尋，找到阿隆生母的戶籍地址與電話，經戶政人員多次電話聯繫，終於成功安排母子見面。

「多年來我都找不到孩子，沒想到竟然由戶所主動告訴我這個好消息！」阿隆的生母說，當初因故無法扶養孩子，才會不得已將阿隆出養；她說，多年來其實一直透過各種管道尋找阿隆，甚至一度委託徵信業者協尋，用盡一切努力想傳達對阿隆的思念，卻都石沉大海，沒想到阿隆主動透過戶政單位找到她，這彷彿是上天藉著戶政單位的力量，為她提前送上母親節驚喜大禮。

市府民政處指出，依據新竹市尋親服務實施計畫，申請人設籍竹市或被尋人曾設籍竹市、具正當尋親理由者，皆能持身分證明文件到任一戶政事務所申請尋親。戶所受理尋親案後，不會將被尋人的任何個資提供給申請人，而是將申請人聯絡方式交給被尋人，由被尋人自行決定是否與申請人聯繫，民眾可將這項尋人的「超級任務」交給戶所，由戶所幫忙一圓尋親夢。

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