大學文學獎爆仇女言論 作家們出面打臉！

2019-05-10 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕有網友日前匿名投稿「靠北東吳」粉絲專頁，質疑該校文學獎短篇小說組的的複審評審有失公允，並用「台女」、「女權納粹」等字眼攻擊評審，有作家看不下去出面回應，該則貼文也被其他網友留言抨擊。

「靠北東吳」9日貼出匿名網友的投稿內容，文章開頭質疑雙溪文學獎的複審評審如何選出，接著寫道「3位（評審）裡面有2位是台女，其中1個還是T」、「我對T是沒什麼意見，但是那個T就選了1篇關於同性戀的作品，這難倒沒有偏心？」還稱主辦方選了2名「自助餐台女」當評審，稍微陽剛點的作品就很難入圍。

作家兼複審委員楊若慈在貼文底下留言回應「這種毫無道理的性別歧視坦白說應該要進入性平會」、「陽剛的作品很難入圍？我不是按照陰柔還是陽剛來挑選的」；作家朱宥勳也跳出來打臉，解釋「3位評審只要有至少1名評審勾選就會入圍」，但原PO 1票都沒拿到，該擔心的不是為什麼2位女性評審不投他，而是連唯一的男性評審都沒投給他。「無法說服自己的目標讀者，這是寫作者的大危機呀。」

有網友表示「這種等級的貼文有這麼多名作家打臉也算一種成就」、「當三位評審裡有兩位是順性別異男時，不會有人質疑他們是否會排斥同性戀題材或是偏愛大男人主義的內容」、「同學啊你沒被選上的原因可能不完全是因為作品的性別屬性，而只是因為你寫太爛而已」。

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