當科技OLED燈光遇上藝術 共譜藝術跨域之美！

2019-05-09 15:35

［記者洪美秀／新竹報導］清華大學OLED研究團隊與藝術相遇，譜出燈光藝術跨域之美。由材料系教授周卓煇帶領的研究團隊和藝設系學生共同展開OLED的藝術對話，透過燈光，玻璃變得璀璨，平凡的燈光成了藝術的主角，也讓藝術作品變得鮮活，是國內少數科技與藝術對話的創意展，清大藝設系主任蕭銘芚說，這是科技與藝術跨域的結合，更是藝術創新的新領域。

長期研究好光的材料系教授周卓煇說，當好光OLED與藝術結合後，照明就不再只是幫眼睛照亮，而能讓靈魂酥醒，夠過藝術的呈現，好光也讓生命變得璀璨耀眼，更是科技跨域的新里程碑，透過好光及藝術的延伸，可以豐富生活與生命。

蕭銘芚說，好光能讓藝術品活起來，此次參與展覽的學生，透過OLED燈光的運用，也讓藝術創作變得無限可能，例如平凡的玻璃，透過燈光的投射，可變多采，而有好光的投射，藝術作品也會變得鮮活，這些都帶給藝設系學生很多激盪，可說是成功的展覽。

學生也說，簡單的OLED燈片，透過藝設系學生的巧手，作品變得有生命、有溫度，而溫和的光線更透出作品的純粹感，是種很棒、很精采的相遇，也激發學生創作的無限可能。

蕭銘芚和周卓煇也歡迎大家來趟清大南大校區藝設系的竹師藝術空間二館，感受OLED科技好光與藝術相遇的作品，展期到23日。

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