斗六將有綠隧公園 假日人文市集7月見

2019-05-09 14:31

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市民假日最常去古坑綠色隧道公園，現在斗六人將有新選擇，市公所7月將在環保運動公園設置假日人文市集，現場將有100個攤位，早上有兒童遊戲區，晚上則有仿台中草梧道的文創市集，讓斗六人的假日不再無聊。

「斗六有11萬人口，應該創造自己的市集！」斗六市長林聖爵鑑於斗六市民假日常到古坑綠色隧道休閒、購物，斗六市自己有好幾個大公園，卻無法成為親子共遊的去處，決定為斗六創造親子共遊空間，經向縣府爭取後，將於7月在斗六市環保運動公園設置假日人文市集，設有一般攤位、兒童遊戲區、街頭藝人表演區及文創市集。

斗六市公所民政課長廖家偉表示，假日市集希望在今年7月6日開辦，每週六、日及國定假日都會營業，不以營利為目標，基於專業，將委外經營，地點在公理路，預計會有100個攤位空間，其中20個攤位將提供社區或弱勢團體使用。

廖家偉表示，市集攤位使用的是歐式帳蓬，主要推銷在地農特產品，斗六市民優先進駐，為了提供親子共遊空間，在市集營業時間公園內設有兒童遊戲區，將常態性免費提供充氣遊戲設施，還有3個街頭藝人表演區，晚上則有人文市集野餐音樂會，免費提供野餐墊，還安排表演團體演出；另晚上在人行道設有文創市集，仿台中草梧道模式，開放民眾登記報名設攤，預計供36個單位設攤。

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