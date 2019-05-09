荒廢校舍比鄰教室場景不再 佳冬國中新校舍動土

2019-05-09 13:58

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東佳冬國中第二棟教學大樓已年逾50年，為維護師生安全，早在5、6年前就已封閉，但也讓學生及教師全部都得擠在第一棟教學大樓中上課，去年評估為需拆除重建的建物，今天整建工程動土典禮，縣長潘孟安親自主持，祈求工程順利、平安，他強調將提供學生一處安全、舒適的學習環境。

佳冬國中第二棟教學大樓屋齡已51年，屬老舊危樓，且因為屬老背少建築，牆面斑駁、設施老舊，嚴重影響師生安全，校方考量安全起見，6年前就已封閉，但全校8班學生全部得擠在僅僅14間教室的第一棟大數內。

校方說，學生教室8間、辦公室6間，教室調度捉襟見肘，長年反映需要新建緩解現況，所幸今年終於動工，未來寬敞舒適的校園能提供給學生更佳的就學環境。

縣政府表示，這次改建總經費4925萬元整，由莊欽淇建築師事務所設計監造，仁喆營造有限公司承包施作，預計400日曆天竣工。

潘孟安則說，本工程將學校現有第二棟教學大樓拆除，原地重建2樓12間教室，並結合前瞻計畫增建社區資訊站及社區共讀站，共計14間教室之巍峨建築，提供學生一處安全、舒適的學習環境。

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