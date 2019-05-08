超驚人！中油鐵砧山漏油 地下水含苯量超標300倍

2019-05-08 16:39

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台灣中油苗栗通霄鎮鐵砧山礦廠2月份爆發連接伴產水池管線鏽蝕破損，導致伴產水洩漏事件，苗栗縣政府環保局公布土壤及地下水污染查證結果說明，發現3個土壤樣品、3個監測井及兩個民井地下水樣品超過管制標準，其中監測出民井地下水苯含量達378倍，監測井超標316倍相當驚人。

苗栗縣環保局指出，粗估受污染送的面積達2.43公頃，其中地下水井採樣的苯含量超出三百倍，總石油碳氫化合物最高測值超出管制標準180倍。

環保局說，將要求中油提出改善調查報告，交由專家學者組成的環保審議委員會審議，之後環保局將會將目前受污染場址列管，直到中油進行的追蹤調查無汙染疑慮，且環保局複查後通過才會解除。

另外，關於如何對台灣中油進行裁處，苗栗縣環保局表示，之前已先針對油品洩漏開罰15萬，之後此案會先送交環保署，若環保署列為整治場址，將由中央開罰15萬至75萬；若認定為控制場址，則由苗栗縣環保局開罰，金額為10萬至50萬。

台灣中油則回應，會積極協助受影響區域地下環境恢復，除委請第三方公信機構進場採樣，也會依環保局指示進行調查與整治措施。

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