搶搭春遊熱潮 中市加碼推出台中經典景點卡

2019-05-08 15:21

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府觀光旅遊局搶搭春遊熱潮，加碼推出台中經典景點卡（13合一）主題套票，5月15起在中台灣好玩卡官方網站開賣，首波限量販售1000張，原價3900元，限時優惠價只要1199元！觀光旅局表示，中台灣經典景點卡除是旅遊悠遊卡，可自由遊玩中台灣7縣市13景點，憑卡還能取得特約店家的專屬優惠，可說是小資旅行、親子出遊的必備好工具。

觀旅局表示，台中經典景點卡可在30天內暢遊中部13個超人氣景點，如到知名樂園麗寶樂園探索世界享受精彩刺激的遊樂設施體驗；或到后豐鐵馬道騎自行車欣賞雄偉壯觀的花樑鋼橋、享受追風快感；或到悠閒慢活的東勢林場看看漫山遍野的螢火蟲。多種景點選擇一次滿足。

觀旅局指出，5月15日在中台灣好玩卡官方網站正式開賣，首波限量販售1000張，除享有首購限時優惠外，即日起只要前往活動網頁填寫問卷，再送200元折價券，另消費者持卡至貼有中台灣好玩卡特約商店貼紙的店家，包含金色三麥、木匠兄妹、卦山燒、旺萊山鳳梨文化園區、湖畔花時間湖岸餐廳、湯唯溫泉度假村、國際高空彈跳等逾140間中部著名餐廳、伴手禮、觀光工廠，更可額外獲得憑卡消費享優惠或專屬來店禮。

台中經典景點卡（13合一）活動網頁也規畫遊程攻略，包括「瘋玩雙城主題樂園」、「親子景點-小惡魔放電好去處」、「暢遊中台灣旅遊懶人包」等主題遊程，讓民眾按圖索驥，輕鬆省遊中台灣。詳情可洽活動網站及中台灣好玩卡官網。

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