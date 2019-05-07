育達科大校園徵才 3000職缺供新鮮人卡位

2019-05-07 12:05

［記者鄭名翔／苗栗報導］2019年苗栗區企業校園徵才博覽會，今來到最終站育達科技大學，共有67家企業廠商，橫跨10種產業類別，提供近3000個工作機會，吸引許多學生及縣民前來參觀、面試。苗栗副縣長鄧桂菊也到場勉勵準職場新鮮人，努力充實自己做好準備邁向新階段，更歡迎在地青年能留在苗栗貢獻所長。

「職場薪SHOW 育達領航」徵才活動今早於育達科大活動中心熱烈登場，包括京元電子、尚順開發、泰安觀止、群創光電、大潤發、捷安特、喜來登飯店等知名廠商皆來擺攤招募新血，國軍也設有三處攤位，廣邀擁有特殊專長學生加入保衛國家的行列。

鄧桂菊說，苗栗縣政府在縣長徐耀昌率領下，於六都之外首先成立勞工及青年發展處，積極輔導青年就業，尤其希望將優秀人才根留苗栗。鄧指出，苗栗內有竹南、銅鑼科學園區，提供許多工作企業，此外縣內觀光產業發達，更適合休閒觀旅科系學生發展，且薪水皆有3萬以上，生活開銷又較大都市節省。

泰安觀止溫泉會館財務主任李永吉表示，公司希望找到具外語能力、活潑願與人互動的新血，而育達科大本身培育許多優秀觀光人才，剛好可以補上人力需求，且作為在地企業，更希望找到苗栗年輕人就近加入，減少人力汰換問題。

育達科大學生則認為，希望能優先選擇離家鄉較近的工作，且能與本身所學及興趣相符，第一份工作先累積經驗，起薪期盼能有3萬元以上。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/