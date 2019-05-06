制霸全國！宜蘭公正國小武功高強 武術聯賽奪雙冠

2019-05-06 18:17

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣公正國小武術隊參加今年全國武術聯賽，拿下19金12銀8銅，國術及武術比賽積分，排名各級學校第一名，蟬連「雙料總冠軍」，再度制霸全國。

公正國小早年就推展體操運動，培訓出鞍馬王子李智凱、吊環王子陳智郁、亞運單槓金牌唐嘉鴻等現役國手等優秀校友，2011年才成立的武術隊，也闖出名號，已在全國中正盃國武術錦標賽5連霸，全國武術聯賽取得「雙料總冠軍」2連霸，在國內2大國武術賽事均締造佳績。

本屆全國武術聯賽4月底在台南市長榮大學比賽，公正國小選手屢屢傳出捷報，國術及武術積分皆高居第一位，歷經此役後，進一步奠定「武林盟主」的地位。

「巾幗不讓鬚眉！」武術隊中女選手好表現，讓人刮目相看，小五學生張以昕，在棍術、北拳、短兵項目贏得3金，小四生陳芸耘奪下南拳、奇兵、雙人器械金牌，首度參賽的三年級小朋友游淳安，則是勇奪內家拳金牌。

張以昕、陳芸耘就讀小三時，嚮往武術選手上場奮戰英姿，決心加入學校武術隊，終極目標是獲選國手出國比賽，成為台灣之光；教練游囿仁說，武術隊選手歷經長期磨練，個個「武功高強」，在全國武術聯賽展現實力，獲此佳績絕無僥倖。

宜蘭縣體育會理事長蔡岡志、宜蘭縣國術及武術委員會主委劉萬星、公正國小校長簡信斌、家長會長黃俊奇，今天嘉勉得獎選手，鼓勵他們再接再厲，繼續為校爭光。

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