五歲不一樣！ 全國最大的幼兒畫展基隆見

2019-05-06 14:48

〔記者俞肇福／基隆報導〕係金ㄟ！堪稱全國最大規模的5歲幼兒開畫展。基隆市政府教育處舉辦全國唯一「五歲不一樣」大班幼兒作品展，基隆市公私立幼兒園大班幼兒共計2207件作品，在基隆市立文化中心4樓藝廊展出，展覽開始以來，迄今看展人數已超過5000人次！

基隆市立文化中心最近經常可見家長帶小孩看畫，還有的是祖孫一起欣賞，小朋友開心地喊著「阿公卡緊來看，我畫的圖畫佇遮啦！」阿公笑得合不攏嘴，拿著相機幫金孫拍照，紀錄人生第一次開畫展。

陳姓阿公表示，他想都沒想過，自己有生之年可以看到自己孫子的畫作，在基隆市立文化中心展出，讓許多人看見，他自己看了很感動，真的很感謝基隆市政府辦這樣的活動，讓孫子的「5歲真的不一樣」！

基隆市教育處指出，這次幼兒作品展覽，許多幼兒園的老師藉此機會帶園內幼兒，到文化中心戶外教學，參訪園數已達46園。

信義區某私立幼兒園阿嬤，一早就到文化中心等著，她是聽說金孫作品在展覽，戴上老花眼鏡來一張張作品找金孫的名字；剛好孫子的幼兒園帶小朋友來看作品，阿嬤趕緊拿手機拍孫子與作品拍照。

教育處代理處長陳淑貞說，「五歲不一樣」大班幼兒作品展，例假日時，不少孩子拉著爸媽來看自己的畫作，同時分享自己的創作想法，也會拉著爸媽觀賞好朋友的作品；家長看到孩子非常自信得意，十分欣慰，也很驚奇孩子的創意真的無可限量。

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