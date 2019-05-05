成功國小游藝日 師生秀才藝

2019-05-05 09:16

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄市百年老校成功國小，在高雄市立音樂館舉行游藝日活動，校長呂佳真帶領學生一起登台演出，她展現精湛的琴藝，與音樂老師郭蕙嘉，來一場雙鋼琴的卡農演奏，獲得台下觀眾如雷掌聲，小朋友也不惶多讓，有英語歌唱、薩克斯風吹奏、杯子舞及「江南style」熱舞等豐富內容，呈現師生樂享藝術的美好。

呂佳真5歲就開始學鋼琴，國中就讀音樂班，歷經師專、大學音樂系，碩士就讀音樂教育研究所，博士論文也與音樂有關，她主修鋼琴、副修長笛，曾得過高雄市鋼琴獨奏成人組冠軍，就讀台南師專時，也以長笛得過管樂組冠軍。

有如此厚實的音樂背景，調任成功國小校長後，呂佳真積極推動該校藝術教育，去年的游藝日，她以身作則，上台鋼琴獨奏小星星變奏曲，吸引師生與家長的目光，並帶動學生參與的熱度，今年亦不例外，小朋友報名踴躍，還要先通過海選，才能如願登台表演。

一年級學童進行的英語歌曲演唱，二年級小朋友雙語說故事，談愛麗絲夢遊仙境。特教班百合班則與普通班學生，共同演出舞台劇「三隻豬小妹」。

二年級學生演出「媽媽咪啊！」四年級學生的杯子舞，六年級同學的「Fifteen」、「sorry sorry」與「江南style」等勁歌熱舞，展現師生參與藝術演出的快樂心境。

去年獲學校邀請一起到日本八王子第五小學進行國際教學交流的六年級女同學白芯慈，舞技硬是了得，那一場獨舞，風迷全場，更讓日本的師生為之瘋狂，這次，在高雄市音樂館的演出，也是她自學的獨舞「Solo」，果然又獨步全場。

為呼應城鄉共學，來自屏東牡丹高士國小的巴念祖老師，結合他的樂團吉他手與鼓手，帶來壓軸的超級星光秀，他是排灣族歌手，曾參加過星光大道比賽，得過很好的名次。

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