熱血！全國環保節能車大賽又來了

2019-05-04 19:33

〔記者劉曉欣／彰化報導〕熱血！全國大專院校環保節能車大賽，今天在彰濱工業區ARTC車輛中心熱鬧登場，共有來自 21所大專院校的35支隊伍競賽，經過激烈比賽，大葉大學成為全場最大贏家，拿下傳統引擎省油車組、電動車組雙冠軍！

這項比賽是由中華民國自動機工程學會（SAE Taipei Section）舉辦，今年已27屆，學會理事長劉霆表示，這項比賽多年來已吸引超過上萬名學生組隊參加，希望透過比賽，能夠提供機會給國內學生，能夠有實作經驗，並培養車界人才。

今天比賽分成電動車組與省油車組，為了減輕車體重量，車體都以流線設計為主，駕駛必須戴著安全帽，再進入狹小空間來操控車輛。

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