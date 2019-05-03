黑狗困破屋頂 高難度救援12萬人捏冷汗

2019-05-03 10:05

〔記者蔡清華／高雄報導〕台灣動物緊急救援小組日前救一隻受困廢棄的老舊宿舍屋頂長達一週的流浪犬，救援人員爬屋頂又爬樹，前後3小時才救下受困犬，驚險萬分；整段營救過程被剪輯成一分半的短片「我們與受困屋頂浪浪的距離」，在臉書上播放，短短72小時內就有超過12萬人觀看影片，網友直呼好驚險！

這隻受困在屏東佳冬文化三路出現一隻流浪犬，過程中民眾投放食物及飲水，並通報當地消防局營救，但始終束手無策，乃向台灣動物緊急救援小組求救。

救援志工抵達現場，因高度超過2樓，屋頂又老舊無法採踏，大隊長倪兆成與志工團隊前後多次冒險爬上屋頂圍捕都告失敗。最後只好委請隨行獸醫師以鎮定劑吹箭，打中受困狗的臀部，待牠昏睡後，展開營救。

又因為狗兒倒臥在兩片屋瓦中央，大隊長倪兆成冒險爬上屋簷旁的大樹，再用加長型伸縮套網，終於以接力方式將受困黑狗救離屋頂，送醫急救，黑狗有嚴重脫水及營養不良等狀況，所幸及時獲救，否則可能中暑或脫水死亡。

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