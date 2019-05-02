台大師大路蓋BOT旅館闖關 都審會直言：很難

2019-05-02 18:43

〔記者郭安家／台北報導〕台大在曾有居民自救會抗爭的師大商圈BOT蓋旅館，校方及廠商今到台北市都市設計審議委員會報告計畫，居民到場反對，質疑基地旁道路僅6、8米，「都市計畫法」規定不能設旅館，觀傳局及交通局卻專案核准；日前辦公聽會後也沒任何溝通、訊息。委員指出，台大土地非常多，建議該基地轉作他途，「可把很高品質台大教授通通來這裡住，也許成為好鄰居」；並直言台大硬闖都審會很難過關，要求台大與居民再溝通。

該空地位泰順街38巷、龍泉街口，面積516平方公尺，容積率225％、建蔽率45％；屬師大商圈外圍，周邊單行道旁是五樓老舊公寓及小吃店，街景混雜。為何道路寬度不足12米還可設旅館？到場的議員李柏毅辦公室提供函文，四方旅店2015至2016年間申請專案核准，當時觀傳局還協助發函請交通局明確說要不要專案核准。

「土地使用分區附條件允許使用核准標準」規定，住宅區得附條件允許使用一般旅館業有三條件，一、設置地點應緊鄰12米寬道路，但經交通主管機關專案核准者不在此限。二、限整幢建物使用。三、應辦理社區參與。

代表廠商四方旅店有線公司出席的蔡家欣建築事務所說，社區參與辦1年多，與居民里長溝通，才取得觀傳局同意；該處設旅館，也取得教育部高教司及財政部促參司解釋，供特定對象居住，包括交換學生、參訪學者、台大醫學院年會參與者，可能住兩、三天，就需取得旅館業登記證，否則租一、兩天就是非法日租套房，每天躲觀傳局稽查就好了。

但居民張小姐打臉說，廠商當初邀請周邊50公尺內居民參公聽會，會後沒任何溝通、訊息；居民質疑，為什麼不拿去做師生宿舍，要做旅館？且「促參法」定義14項重大公共建設第6項是文教設施，但其餘13項沒有一項是一般旅館業，台大提出變更一般旅館業是違法，任何單位同意變更就是弊案！

台大表示，該BOT旅館本來就是供特定對象，在促參契約裡面，即便取得旅館執照，還是要依據契約只能供台大的特定對象使用，這沒有問題的，也已經教育部認定。

但有委員直言，其實在本質上、法令上，這塊基地本來就不適合做旅館，所以才有上述三條件，現在哪三項執行沒有那麼完美，將來四方旅店經營也一定有很多、很多困擾在，即便「你硬要這樣說，我有核准了」，這塊地臨路也沒12米；台大非常多土地，該處可做他途，「你可以把很高品質的台大教授通通來這邊住，也許成為很鄰居」。

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