歐洲第二大酒店集團 「金鬱金香」進駐苗栗

2019-05-02 12:30

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣知名四星級酒店兆品酒店在地經營近9年，日前傳出將終止營業，另在地鄉親錯愕，但業者澄清，酒店並未歇業，而是改由歐洲第二大酒店集團「金鬱金香」進駐接手營運，並於原址更名為馥藝酒店，而原酒店所販出的少量住宿券、餐券會員卡等依然受履約保障，均可繼續使用，消費者權益不受影響。

馥藝酒店公關表示，原酒店於4月30日終止營業，改由歐洲品牌金鬱金香酒店集團進駐，正是看中苗栗觀光市場發展，遂於苗北竹南鎮、頭份地區拓點，預計5月12日開始試營運，6月正式揭幕，未來將提供歐式高級服務及行銷風格，鎖定高端及國外商務客。

而對於消費者關心的住宿券、餐券是否能延續使用，馥藝酒店解釋，若是於旅展所購買的連鎖住宿券將無法於苗栗使用，但若為原酒店所販售出少量的住宿券、餐券、會員卡，凡蓋有苗栗店章的票券仍可繼續沿用，消費者權益不受影響。

馥藝酒店位於竹南鎮、頭份市交界處的竹南運動公園旁，是許多商務客、公司行號舉辦活動常造訪的四星級酒店，而新集團進駐後可望帶來不同的形象與體制，客源開發也將會更多元，盼為地方觀光注入一股新活水。

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