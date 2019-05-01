文心南路底下溝渠破裂 農民批水利會與中市府互推責任

2019-05-01 14:37

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市南區文心南路與大忠南街口下方的灌溉溝渠破裂，影響下游農田耕作，農民投訴表示，台中農田水利會及台中市政府互推責任，自2016年起不斷會勘、開會，至今仍未處理，農民因收成不好，收入銳減，只能「吃老本」度日。

農民表示，大慶火車站附近的農田約自2011年起，出現灌溉水量不足的情形，影響農作物收成，當地原本種植水稻，有的稻田被迫休耕，有的轉作蔬菜，農民收入銳減。

農民指出，他不斷追查原因，終於發現在大忠南街底下有條灌溉溝渠，這條溝渠在跨越文心南路處破裂，他向台中農田水利會及台中市政府反映，各單位互相推來推去。

水利會認為應由道路管理單位負責修復，市府水利局也請建設局辦理；但建設局認為過路箱涵屬水利系統，應由水利機關負責。另外，因文心南路兩側為13期市地重劃區，上下游灌溉溝渠已由重劃單位重新施作，市府今年3月會勘時，決議基於水路一致性，由地政局主政修復事宜。

農民表示，相關單位從2016年不斷會勘、召開協調會，到現在仍無法解決，文心南路是台中市重要幹道，車流量大，如果底下的灌溉溝渠不斷漏水、沖刷路基，長期下來，恐怕路基會被掏空，造成道路下陷。

地政局指出，13期市地重劃區在2016年動工，農民反映缺水情況在2011年即發生，因此顯然不是重劃工程造成；另外，灌溉溝渠屬於水利會權責，但既然有市民陳情，市府負責協調，由於究竟是哪個單位要處理還有協調空間，地政局近日將再邀集相關單位會勘，確認權責單位。

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