「金門牛多多美食節」立榮假期2天1夜騎機車玩遍金門

2019-04-30 23:06

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府與旅行業、特產業者攜手，今天推出結合在地牛肉美食的旅遊套餐「金門牛多多美食節」，即日起至9月30日完成報名，到金門2天1夜遊可享牛肉美食套餐、立榮航空台灣往返金門機票、飯店或民宿1晚及機車24小時使用。

長期規畫金門旅遊套餐行程的立榮航空，迎接即將進入的旅遊旺季，在金門縣政府觀光處鼓勵下，與易飛旅遊、東南旅遊與旅天下等109家旅行社，首度在金門推出「金門牛多多美食節」；從牛肉乾到牛肉麵，從牛小菜到全牛大餐，堪稱離島最牛的美食饗宴；要讓旅客不用再爬文找美食達人，即可享受最道地、最夯的金門牛肉料理。

專程抵金門參加說明會的立榮副總經理劉同義說，立榮假期以牛肉特色美食為旅遊主軸，推出「金門牛多多美食節」自由行遊程，結合在地飯店民宿、行程交通與美食等相關產業，搭配吃喝玩樂地圖集章兌換好禮還可參加抽獎，遊客有機會獲得「立榮航空國內不限航點來回機票」等好康大獎。

易飛網總經理周昀生說，「金門牛多多美食節」結合在地知名牛肉美食店家，包括風獅美饌、金橙餐廳、金湖飯店21BAR、喬安牧場、良金牧場、牛二爺、榕榕園金城店、高坑牛肉等。詳情可洽見易飛旅遊活動網站、東南旅遊活動網站。

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