醫病》金牌業務員味覺失靈 竟是這原因造成...

2019-04-30 22:27

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名45歲廖姓男子是金牌保險業務員，為了和客戶搏感情經常應酬喝酒，但近來出現味覺失靈，讓他坐上餐桌看到滿桌佳餚卻一點食慾也沒有，就醫檢查才發現是長期飲酒，造成體內維生素A、B12、鋅和葉酸含量不足，因而出現味覺異常，經戒酒、補充營養素後，終於讓他重新嚐到食物的美味。

亞大醫院耳鼻喉部鄒永恩醫師今天表示，食物進入口腔後，化學分子會與口腔黏膜表面的味蕾結合，並由上皮細胞經人體的第7、9、10對腦神經傳遞到大腦皮質，因而讓人產生味覺，一旦此路徑中途出現問題，就會造成味覺異常與障礙。

鄒永恩指出，民眾出現味覺障礙，除了無法品嚐食物美味影響食慾，還可能出現無法辨識食物新鮮度，增加食物中毒的風險，嚴重者更可能引發失智症、憂鬱症。

鄒永恩說，這名患者因工作長期飲酒，大量消耗和抑制體內維生素生成，導致體內維生素A、維生素B12、葉酸及鋅的含量不足，進而造成味覺障礙，此類患者大多會出現「沒吃東西，卻覺得口中有苦味或鹹味」的狀況，甚至為了增加食物味道而加入大量調味料，反增加罹患癌症和心血管疾病的風險。

鄒永恩強調，民眾發生味覺異常的原因眾多，包括服藥（化療藥物、抗組織胺、部分抗生素、高血壓用藥）、老化、口腔衛生不良、系統性疾病（如糖尿病、乾燥症、肝硬化、長期胃食道逆流、阿茲海默症等），以及神經受損、接受放射線治療及化學治療、營養素缺乏、上呼吸道感染和荷爾蒙改變等。

鄒永恩提醒，民眾味覺出現異常表示身體出現警訊，年長的民眾，應保持每天飲食均衡，避免因營養不良影響健康，而其他年齡層的民眾，則應改善口腔衛生，並檢視使用的藥物，適時與醫師諮詢做調整，更要補充適量營養素和水分、避免酗酒，才能享受進食的樂趣，避免嚴重疾病發生。

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