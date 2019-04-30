太康綠隧路損車引民怨 今起交管改善路面

2019-04-30 10:57

〔記者王涵平／台南報導〕柳營區義士路「太康綠隧」路面坑洞長期引民怨，今起展開優質化工程，至太康農業專區前封閉一側車道，籲請用路人注意行車安全。

「太康綠色隧道」為南瀛八景之一，也是柳營科技工業區對外重要聯絡道路，路面雖曾陸續改善，卻是坑洞頻現，民怨迭起，經向中央爭取前瞻基礎建設計畫補助道路改善，今起至8月31日採分階段施工。

南市工務局表示，義士路優質化工程包含路面與路基整建、植栽景觀美化、交通號誌與路燈共桿，及人行安全設施改善等。因從台1線至市道165線之間全長達6公里，工程將分階段施工，屆時採單向封閉。

工務局指出，交管期間其中一向開放小型車、機慢車及公車調撥通行，其餘大型車輛配合工程各階段施工，改道至中山東路、南81線、腳腿仔大道、工一路、南81-2線、南106線、德元埤大道等路段，若遇雨天則順延進場施工。

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