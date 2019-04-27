宜蘭文學館春季場講座開跑 帶民眾進入「童話世界」

2019-04-27 14:51

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣文化局於宜蘭文學館辦理的文化講座春季場，以「童話世界」為主題，今正式開跑，首場由繪本評論家蘇懿禎帶領民眾賞析「東歐繪本」，感受東歐文化魅力；縣文化局說，「童話世界」講座將以兒童文學為主軸，5月18日及6月19日，也將邀請童書譯者游珮芸及童書編輯陳玉金開講，歡迎民眾踴躍參與。

宜蘭文學館開幕至今已8年，文化局每年會在文學館舉辦2季文學講座，一季3個月共3場，也就是一年約九場，邀請全國知名文學家、作家以不同主題演講。

今年春季場以「童話世界」為主題，主要邀請與兒童文學有關的講者演講，首場講座以「踏上那片濃厚的色彩大地--東歐繪本賞析」為名，邀請到知名的繪本收藏與繪本評論家蘇懿禎，向民眾分享東歐的繪本世界。

蘇懿禎說，相較於故事，她更著重於繪本的排版與內容設計，對她來說，各國的繪本各有其特色，像是歐美繪本較重視兒童認知，顏色、形狀的大小差異，而日本繪本則是題材多元、故事細膩，東歐繪本，則有別於大家對該區冰天雪地的想像，繪本的色彩反而豐富鮮明。

文化局表示，除了蘇懿禎，5月及6月也分別邀請到在兒童文學領域相當知名的游珮芸及陳玉金兩名講者，分享繪本與童詩，邀請民眾參與，貼近孩子們的世界。

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