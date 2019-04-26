婦腎結石宛如體內「小行星」 醫生用微創鑽洞成功清除

2019-04-26 23:27

〔記者王捷／台南報導〕76歲的楊姓婦人，就醫發現2顆腎臟都有直徑約4到5公分的巨大結石，宛如體內「小行星」，奇美醫院泌尿外科主治醫師李高漢，用微創0.7公分的開口，以一次性的穿洞手法，在病人全身麻醉的情況下，在腰後瞄準結石處穿洞，配合內視鏡輔助觀看，將結石震碎，再以水柱清理，成功瓦解楊阿桑腎結石危機。

據了解，台灣20歲以上的成年人，平均每千人就有95人曾發生結石絞痛，最典型的尿路結石是腎絞痛，也有些人結石會是悶悶的腰痛、腹痛或是嘔吐來表現，但不代表結石越大，症狀越明顯，反而是越小的結石症狀越明顯，例如楊婦起初並沒有太大的症狀，唯一令楊婦懷疑的是，2個星期內體重一下子掉了10公斤。

當時楊婦也很狐疑，自己到底是什麼問題，去檢查之後才知道自己得左右2顆腎臟長了直徑約4、5公分的腎結石，宛如體內小行星，經過診所轉介才到奇美醫院開刀。

李高漢醫師說，目前比較常見的腎結石手術，會先安排病人住院，先由放射科人員，定位約0.8公分到1公分的創口，再由泌尿外科醫師來動刀，但他的新作法是不只將創口縮小到0.5到0.7公分，而且使用一次性手術，由泌尿外科醫師動刀，相對病患比較舒適，配合內視鏡觀看，水柱清理腎結石，讓結石清得乾淨、病人也較為舒適。

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