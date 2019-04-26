怪手進駐民憂銀質獎園區受損 屏縣府澄清智慧電網不受影響

2019-04-26 14:29

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣重要能源教育場域林邊光采濕地大部分屬私有地，部分地主不再續租，屏東縣政府為回復出租前原貌，日前僱請怪手進入開挖，卻引來居民質疑「難道是要把整個濕地都拆掉？」、「會動到銀質獎園區？」，屏東縣環保局發出新聞稿回應，指民眾所擔憂的「智慧微電網」並未受影響，將持續溝通其它地主，朝打造昇級版園區的方向前進。

大部分承租私有地的林邊光采濕地，去年2月租約期滿，縣府派怪手進場夷平，有的居民質疑為何縣府要自己拆掉包括曾獲APEC銀質獎的「智慧微電網」，傻眼為何好好濕地無法持續？屏縣府日前就曾澄清，指民眾所見的開挖區域，是為依照合約回復出租前原貌交還給部分未續出租的地主，強調智慧微電網主要設施不受影響。

林邊光采濕地座落的土地在八八風災中重創，火車站後方佔地逾7公頃的公、私地遭重創成「濫田」，前縣長曹啟鴻推動養水種電並打造成具滯洪功能的生態園區，當時由林邊文史工作室挨家挨戶拜訪地主後獲承租6年，並與縣府整合發展太陽能光電、風力、氫能與生質能源等營造成大型生態園區，建構自給自足可孤島運轉3天的智慧微電網，並曾獲APEC能源智慧社區中的智慧電網類銀質獎肯定，也是縣內環境教育及能源教育的絕佳場域。

縣政府指出，當地從一片荒蕪經整理開挖土方堆積成小丘，開挖處則營造成具有滯洪功能及極具生態彈性的濕地，並結合再生能源發電設施及微電網，推動作為環境教育的示範場所，且在極端氣候中，更實質兼具防災、調節洪水功能。

縣政府表示，私人土地租約皆已屆滿，但部分地主未同意續租，縣府花費1年多的時間移除放置其上的各類公共藝術品，並續付租金，除了持續積極向地主溝通，盼能取得續租維持得來不易的濕地樣貌。

屏縣府強調，未來仍將盡一切努力面對私有土地地主並與其溝通，民眾所見的開挖處，則是不再續租的地主希望收回，尊重地主決定，因此復原到出租之前樣貌歸還，至於民眾擔憂的「智慧微電網」所在地全在公有地上，並不受此事件影響環境教育場域的功能。

縣政府昨天再發出新聞稿強調，未來將秉持打造屏東安居樂業的信念，在能源轉型的道路上不屈不撓前進，光采濕地並非走到終點，而是調整腳步再出發，未來除既有的再生能源與環境教育等內容外，還會以達成區域性水環境與水理安全的為最優先考量，並結合環境景觀、人文教育、防災需求等更多元面向，持續擴氣候變遷調適及減緩的應用，打造光采濕地「2.0」。

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