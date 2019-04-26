台灣豫劇團年度大戲《龍袍》將於高雄首演

2019-04-26 07:56

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣豫劇團年度大戲《龍袍》5月將於高雄首演，改編自「狸貓換太子」膾炙人口的經典好戲，還邀請高市國樂團及台灣戲曲學院師生聯合演出，展現宮廷戲的氣勢磅礡，更以現代音樂融入傳統戲曲的創新手法，保留老中青三代的優美唱腔，建立戲曲音樂典範。

文化部傳統藝術中心台灣豫劇團推出年度大戲《龍袍》，改編自民間故事「狸貓換太子」，卻都是真實的歷史人物，演出大宋天子的身世之謎，內容虛實混搭、難辨真假，將於5月11、12日於高雄春天藝術節，在大東文化藝術中心首演。

《龍袍》演員陣容堅強，老中青三代大顯身手，展現唱功實力雄厚，由年輕人演出前半段，如謝文琪飾演李宸妃（前），後半段由資深演員接力，如國家文藝獎得主王海玲飾演「李宸后」（後）等，令人大呼過癮。

值得一提的是，全劇核心唱段由王海玲挑大樑，演出李宸妃向包公訴苦，包括被陷害、打入冷宮等，十分鐘唱段轉折多變，深入刻劃內心戲，詮釋她悲痛的一生，讓觀眾感受她承受的苦。

編劇劉慧芬指出，老戲新編挑戰多，改編出新生命，《龍袍》超脫宮鬥劇的狹隘思維，有感龍袍是最高權力的制服，更是人間至德至善的象徵，李宸后打龍袍的舉動，彰顯母親為兒子的政治前途最好的考量，避免她的皇帝兒子揹上不孝子千古罵名，更彰顯品德純正、大格局、崇高理想的政治人格才能當國家領導人職位。

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