竹市動物保護自治條例 議會三讀通過

2019-04-25 22:43

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議會臨時會今天進行議員提案審查，通過33個提案及1項法案三讀通過，由議長許修睿提案及19名市議員連署的「新竹市動物保護自治條例」三讀修正通過，議員提案部分，也通過建請市府進行市務會議應直播及應成立紅火蟻專案小組推動防治工作等33個提案。

新竹市議會臨時會今天審議「新竹市動物保護自治條例」草案，經討論無異議修正通過，完成三讀。市議會將送交市府經中央主管機關核定後30日內公告實施。這也是市議會繼「新竹市公民投票自治條例」通過實施後，第二個立法通過的法規案。

新竹市動物保護自治條例依據母法「動物保護法」訂定，主要在母法範疇外強調三個重點，第一為飼主攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應使用鏈繩、箱籠或其他防護措施，違者將處以新臺幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰；另規範雇主須善盡宣導教育責任，如無善盡責任導致勞工捕捉、宰殺甚至食用貓犬等案件發生，除勞工本身，將針對雇主處以新臺幣1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰。

在規範獸鋏部分，除母法的「不得製造、販售、陳列或輸出入」外，也在自治條例草案中，加註「非經本府許可，不得持有獸鋏」的規定，並另訂獸鋏回收獎勵辦法，杜絕民眾使用獸鋏違法捕捉動物。

而市議員提案部分，其中建請「市府召開市務會議也能開放網路直播」的提案也審議通過，對此，市府行政處表示，每週二市務會議提案及局處專案報告內容，都會在會議結束後三天內，以會議記錄形式完整公布在市府官網，已落實資訊公開原則，針對議員建議網路直播，市府會再研議相關法規。

另議員提案建請「成立紅火蟻跨局處專案工作小組，防治紅火蟻疫情」也通過，對此，市府表示，此次臨時會已針對紅火蟻疫情，提出138萬元的防治經費，期許市議會能讓此案通過，讓市府展開紅火蟻的防治投藥工作。

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