頭前溪高灘地 新竹滑板公園啟用

2019-04-25 13:54

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府於頭前溪高灘地「新竹左岸」河濱公園增設滑板公園，提供全新的平滑板場與多元的滑板設施，今天啟用典禮，市長林智堅表示，新打造完成的滑板公園滑板族不用再冒險練習，未來可成為專業的比賽場地，可望舉辦全國性賽事，滿足新竹市滑板族長期以來的需求，更期盼未來在國際舞台上，可以看到台灣滑板選手的優異表現。

林智堅也特別感謝新竹地檢署檢察官許大偉，因為他的熱情，積極主動偵辦原址上佔用國土、任意傾倒廢棄物等案件，使得市府與二河局得以順利推動頭前溪左岸的一連串建設。

左岸滑板公園總面積約4400平方公尺，位在台68線與頭前溪大橋交界匝道下方橋墩，可有效阻擋豔陽，滑板迷即使在盛夏也能舒適使用，白色系的板場設置火山台、三面台、A字台、J台、斜坡道、階梯等多樣滑板設施，讓滑板族能從不同角度、介面，充分享受起跳、翻躍、沿障礙物橫刷板身，或空中翻板的飛馳快感，也是新竹地區首座符合專業比賽規格的場地。滑板是重要極限運動，已成為奧運項目，明年東京奧運會將首次登場。

林智堅說，過去4年多來市府以生態優先、景觀營造、低度維管三大原則整建左岸運動公園，投入4.6億元翻轉新竹左岸，除了今天啟用的滑板公園，左岸出入口變得清楚美觀，運動人潮變多，未來市府將逐步串聯新竹漁人碼頭和17公里海岸線，打造為大家帶來幸福的微笑水岸。

環保局長江盛任表示，市府向經濟部水利署爭取經費，搭配市款總計投入4958萬元設置新竹左岸滑板公園，是新竹地區首座經專業規劃設計，符合專業比賽規格的場地，場地鋪面採用4千磅混凝土與表面硬化處理，增加場地耐久性與適用度。另為保留場地彈性使用，滑板公園旁的親子練習空間亦可成為大型賽事的擴充與延伸場地；為提升易達性及遮蔭效果，新增台68線橋下汽車停車位199格。

目前新竹左岸升級完成4座壘球場、1座棒球場、1座木球場、1座多功能休閒草坪、1座滑板公園等，再以運動廊道、人行鋪面串聯，並增設停車空間，提升運動公園易達性，以及自行車道、改善出入口標示，成功讓民眾認識到新竹左岸這塊兼具運動、休憩、生態教育功能的秘境，已成新竹地區熱門的假日休閒場所。

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