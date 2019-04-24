3大種類禮券規範整併 強化履約保障、禁止不利內容

2019-04-24 12:54

〔記者陳宜加／台北報導〕不少行業皆有禮券，常衍生消費爭議，目前國內共有18種類型的禮券，但分散於不同主管機關規範。行政院消保處首度整併餐飲、住宿、零售等3大種類禮券，訂定「商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項」草案，一致規範履約保障、退還機制，且不得記載使用期限或禮券餘額不得消費等，保障消費者權益，最快6月底上路。

消保處簡秘陳星宏表示，草案主要為整併餐飲、住宿、零售等3大種類禮券，並因應近年曾發生的禮券相關重大消費爭議、例如蓮香齋事件等，加入強化措施。

他指出，草案加強履約保障措施的強度與選項，增訂同業互保、但僅限於同行業、同等級公司，且保證公司本身章程須有保證業務條款，並具一定市占率，避免漏洞，導致消費者求償無門或被迫降低服務品質；另外，第三方支付機構，也可以擔任履約保證公司。

草案也規定，不提供商品或服務的第三方公司發行禮券，例如非旅館業者發行旅館禮券，公司的實收資本額或在我國境內營業所用資金，不得低於3000萬元；且當發生消費爭議時，發行禮券公司仍應負擔責任。

陳星宏也說，禮券不得記載比現金消費更不利的內容，例如現金購買套餐有6道菜、禮券購買只有5道。草案也明訂消費者退還禮券，企業經營者可以收取手續費，但費用不得超過退還金額的3％，若為不可歸責消費者事由而退還禮券，企業經營者不得收取手續費。

另外，禮券不得限制使用期限、禮券餘額不得消費等內容，也不得另行加收其他費用或不合理使用限制。

消保處表示，各主管機關依消保法授權，公告共計18種禮券定型化契約應記載及不得記載事項，為便於消費者與業者了解與使用，行政院已核定整併草案，由於涉及9個部會須會銜，最快6月底上路，未來若業者違反規定，將限期改正，否則處以3萬至50萬元罰鍰。

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