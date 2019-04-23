長期擔任志工 基隆表揚績優地政士邱士娟與蔡長魁

2019-04-23 22:14

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府今晚在地政士公會會員大會，表揚5位績優地政士，其中邱士娟與蔡長魁長期在地政事務所擔任志工，為市民服務。市長林右昌表示，基隆市已建置「基隆市全方位地理資訊系統」為民服務版，提供以圖文查詢地政士、不動產經紀業者等資訊，維護市場交易安全。

林右昌今天頒獎表揚的績優地政士包括有余淑芬、張守玲、邱士娟、蔡長魁和趙榮芳等5人。其中，邱士娟和蔡長魁長期在地政事務所擔任志工，熱心為民服務，為民眾與機關間溝通橋樑；趙榮芳則代理民眾申請土地登記、測量，連續2年累計達200件以上。

林右昌說，基隆市已建置「基隆市全方位地理資訊系統」為民服務版，提供以圖文查詢地政士、不動產經紀業者等資訊，維護市場交易安全。另為提升行政效率與便民服務，目前已蒐集相關圖資，包含地籍圖、使用分區圖、土石流潛勢溪流影響範圍及海嘯災害潛勢圖等共22個圖層，從去年5月上線至今累計有4萬5千餘人次使用，可由門牌定位查詢土地資訊、實價登錄查詢及趨勢分析等功能，歡迎多加使用。

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