高雄新增腸病毒重症 5歲男童紅疹、不自主抖動

2019-04-23 15:02

〔記者方志賢／高雄報導〕高市今公布新增1例腸病毒71型重症確診病例，仁武區5歲9個月大男童，本月5日發燒、呼吸喘、肌肉痠痛，隔天就醫診斷為感冒，後因紅疹、發抖再度就醫診斷是疑腸病毒並收住院，期間出現頸部僵硬、心搏過速、不自主抖動，轉入加護病房，並通報疑腸病毒重症及確診。

高市衛生局疾管處表示，男童已康復，今出院返家，經疫情調查，男童平日由父母及爺爺奶奶照顧，同住的弟弟及就讀的幼兒園班級其他幼童均無疑似腸病毒症狀。

衛生局表示，全國共計累積6例腸病毒重症，腸病毒71型4例、腸病毒D68及沙克奇A10型各1例。高雄市3例腸病毒重症，均為腸病毒71型。

疾管處說，這名男童4月5日出現發燒、呼吸喘、肌肉痠痛，隔天就醫診斷為感冒，後續因紅疹及發抖再度就醫診斷為疑腸病毒感染並收住院。住院期間男童因頸部僵硬、心搏過速、不自主抖動，轉入小兒科加護病房，醫院通報疑腸病毒重症並確診。

疾管處說，腸病毒重症病程發展快速，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，家中嬰幼兒若經醫師診斷感染腸病毒時，應避免與其他孩童接觸，以降低交叉感染之機會。且一旦發現家中嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、呼吸喘、肢體麻痺及心跳加速等重症症狀，請儘速至高市6家責任醫院治療。

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