搶攻母親節檔 高雄型農與誠品信義店攜手 推型農市集

2019-04-23 10:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市農業局輔導青年農民推出「型農大聯盟」品牌，今年首度與誠品信義店攜手，今起至5月12日，推出風格型農市集，搶攻母親節檔期。

市府農業局輔導在地青年農民辦理組織培訓，6年來引導在地青年農民以自身專長或優勢，整合一級生產、二級加工與三級服務，實踐六級產業，提升農業價值，更推出「型農大聯盟」共同品牌，彌補小農個體戶行銷資源不足的困境，整合發揮團結力量大的精神，集結各家的優質產品共同行銷。

今年度首度與誠品信義店知味市集合作，今起至5月12日在誠品信義店3樓舉辦為期3週的「風格型農市集」，邀請大家一起來品味型農從產地直送木瓜、芭樂、黃檸檬、有機蔬菜等新鮮蔬果，果醋、蜂蜜、啤酒等飲品，及各種果乾、蜜餞等休閒食品，呈現在地好味道。

農業局表示，除了能在市集獲得型農的第一手資訊，更連續三個週末在誠品信義店知味市集，共同推出系列活動，活動期間每逢週五晚上舉辦「型農大聯盟經營講堂」，以「創意行銷」、「策略思維」及「設計思考」三大主題。

農業局指出，現場邀請6名型農分享他們在農業經營如何展現自己的特色，讓消費者從不同的角度認識農業，了解型農如何積極經營自己的事業，從型農的故事裡，找到奮鬥的熱情與生活的價值。

農業局說，連續三個週六辦理「型農大聯盟食尚派對」，邀請「型農本色」封面人物與讀者面對面，分享產地的故事以及食材挑選的秘訣，並邀請料理達人范麗雯用高雄食材創作美味料理，歡迎民眾踴躍報名，在週六午後一起來聽型農的從農之路、品嚐農夫從產地帶來親手栽種的食材所變換出的美味料理。

農業局因應母親節即將到臨，「風格型農市集」展區內特別規劃母親節禮品專區，提供民眾多樣化的選擇，以在地、天然的好食材獻給偉大的媽媽，包括自然放牧黑羽雞慢火細燉10小時以上的滴雞精禮盒，還有以玉荷包酒、搭配豬後腿肉及玉荷包果肉調味製作的玉荷包酒釀香腸及限量2千瓶的荔釀等10多樣好禮，都是感恩母親送給媽媽的伴手禮首選，讓媽媽吃得健康又安心。

農業局說，活動期間消費滿500元以上即可體驗「好果物扭蛋」一次，有機會將全台獨家販售的「型農大聯盟×誠品知味」聯名禮盒、有機四色米、私房知味果乾、香蕉米乖乖等好禮通通帶回家。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/