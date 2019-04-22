咖啡茶不離口、牙齒易染黃 居家美白助找回貝殼牙！

2019-04-22 22:31

〔記者王俊忠／台南報導〕咖啡、茶幾乎是上班族常備提神解渴飲料，後天飲食習慣、抽菸嚼檳榔、年齡，或是先天齒質發育不良都可能造成齒質暗沉。32歲女性有天天喝咖啡習慣、齒色偏黃；26歲女性小時候服用四環黴素造成牙齒染色，兩位患者都藉由居家美白改善齒色。

菸垢、茶垢、咖啡垢等外因性染色較難以日常潔牙方式去除，台南市立醫院牙科部蔡松軒醫師表示，根據不同的染色原因和染色程度，治療方式有陶瓷貼片、齒內美白、居家美白牙托等，都能協助患者重拾牙齒美觀。

蔡松軒指出，市售牙齒美白貼面商品，主成分是低濃度3~7%的過氧化氫，美白速度較慢，對較深層的染色改變效果有限。且美白貼片不一定符合使用者牙弓與牙齒形態，若時間沒掌握好反而傷害琺瑯質，導致牙齦敏感。

蔡醫師表示，口內噴砂及拋光才能得到去除茶垢、菸垢等淺層色素的效果。若希望有更亮白的色階，可選擇居家美白或診間美白療程。居家美白療程，醫師會幫患者印模、製作個人牙托，患者能在家中使用醫師處方的美白藥劑，只要患者依照醫師指示的時間配戴，通常晚上睡覺時配戴，約5~7天就有明顯效果；若每天配戴2~3小時，則需要7~10天才會有效果。

除了活性牙的外因性變色外，牙髓壞死、根管填充材料染色等非活性牙齒的變色狀況，需先解決牙髓腔感染或是舊有填充物的問題，再以非活性齒內美白方式治療。若牙齒已有磨耗或缺損，不適合只接受美白療程，建議以陶瓷貼面或全瓷牙冠恢復牙齒結構及改善美觀。

蔡松軒說，過氧化尿素是經醫學證實安全的居家美白藥劑成分，但使用後可能產生短暫不適感，如牙齒敏感、酸痛、牙齦刺痛等。非活性齒內美白主要成分是過硼酸鈉，研究證實其安全性，大幅降低牙齒齒頸部吸收的風險。美白治療後24小時內，牙齒很容易再染上有色物質，要避免飲用茶、咖啡、可樂、紅酒、莓果類飲料、有色漱口水等及食用深色食物，儘量避免吸菸。

造成齒質變色的原因眾多，患者應就醫檢查與醫師討論治療方案，才能找出合適的治療方法，重拾亮麗笑容也兼顧口腔健康。

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