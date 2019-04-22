樹倒挾帶落石 和平往谷關台八線21.6公里交管

2019-04-22 14:34

〔記者歐素美／台中報導〕連日下雨，和平區除中橫便道發生多處落石，梨山地區福壽山農場路段路樹傾倒阻礙通行等，經排除後，20日晚上9點多，和平往谷關台八線21.6公里處又發生路樹傾倒，挾帶落石阻礙通行。和平警分局天輪派出所獲報後立即派員至現場放置交通錐，實施交管，維護用路人安全。

連日下雨，造成和平往谷關台八線21.6公里處路樹傾倒橫跨路面，並挾帶落石，因該路沒有路燈，加上下雨視線不良，和平警分局天輪派所接獲通報後，所長李明義及警員徐添財立即趕赴現場，冒雨實施交管，並聯繫公路總局谷關工務段人員處置，經工作人員駕駛機具到場排除後恢復通行。

和平警分局呼籲民眾，最近地震過後又逢連日降雨，山區道路易有路樹傾倒及落石坍方，用路人非必要避免進入山區，以免發生危險，並應先查詢交通部公路總局或警察廣播電臺等網站了解即時路況，以免道路封閉受困山區。

警方並提醒民眾，最近天氣雖然逐漸放晴，民眾行駛山區道路仍應注意落石，如發現路面有障礙物，請立即通知主管機關或通知警方前往協助處理。

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