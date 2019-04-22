響應世界地球日 高雄餐旅大學辦「大手牽小手，攜手愛地球」

2019-04-22 12:21

〔記者張忠義／高雄報導〕推廣4月22日世界地球日，高雄福華名品與高雄餐旅大學生攜手合作，舉辦「大手牽小手，攜手愛地球」活動，邀請高雄市國小之親子家庭共同參與，活動結合生動的海洋話劇演出及環保帆布袋製作，讓孩子了解對於環境的保護不光是成年人的義務，而父母也能反思應該如何向孩子傳輸正確環保概念。

世界各地在地球日這天，不同國籍的人們會以不同的方式宣傳和實踐環境保護的觀念，希望推動環境教育，讓更多人了解物種加速滅絕的原因及後果，並且讓更多人愛上大自然，學習如何與自然萬物和諧共處。

高雄餐旅大學張笠箴、林韻茹、張加塋、李晴雯共同策劃「大手牽小手，攜手愛地球」活動，響應環保、終結塑膠汙染定為主題，以海洋生物為主角之自編短劇揭開序幕，傳達復育美麗海洋的理想，喚起孩子對地球之愛護之心。

在看完短劇之後，讓父母與孩子共同製作環保帆布袋，藉此提倡海洋環保之於更提升親子互動，孩子也能在動手操作同時，體會保護地球生物的同理心，呼應「與野共生」這個主題所要傳達之意義。

本次活動策劃小組長張笠箴表示: 每年因誤食塑膠，或被塑膠纏繞而痛苦死亡，甚至是在胃中發現破碎的塑膠袋的海洋生物將近有1200萬，本活動最想呼籲的是，不要讓海洋淪為人類最後的垃圾場。

積極關注海洋垃圾，重視海洋垃圾的回收處理，我們給予孩子知識的海洋，但也要留給孩子一片蔚藍的海洋，相信這也是世界地球日所存在的價值。

地球對我們而言，除了是我們的家也是這世界上千百萬物種的家，但我們卻因為人類本身的利益在逐漸傷害地球，傷害了我們唯一生存的環境，為了能讓地球永續的發展，環保意識的教育十分迫切需要讓社會大眾理解。

這次帶孩子來參加活動的柯瑋婷表示，這次帶兒子、女兒一起來參加「大手牽小手，攜手愛地球」活動，不僅讓她和孩子對環保的知識有更深的瞭解，和兒子、女兒一起做環保帆布袋，讓她很有成就感，比在家看電視、上網追劇來的有義意多了。

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