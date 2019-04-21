前進菜市場購物最時尚新裝備！這個聯盟請你跟著這麼做

2019-04-21 22:08

〔記者蘇孟娟／台中報導〕民眾上傳統菜市場習慣向商家索取一次性塑膠袋使用，造成大量垃圾又不環保，主婦聯盟台中分會今前進平日有逾3000人次湧入、假日人潮翻倍的西區知名傳統菜市場「向上市場」，發放小學生捐出的800餘份二手塑膠袋，更宣導菜市場購物最時尚裝備購物袋、餐盒及購物車，盼號召民眾減少使用一次性塑膠袋，減塑愛地球。

主婦聯盟台中分會長張明純指出，環保署統計台灣人每年使用180億個塑膠袋，政府推動資源回收政策以來雖已成功讓不少資源分類回收再利用，唯獨一次性塑膠袋的使用量仍無法有效降低。

張明純指出，其中又以小吃攤、傳統菜市場最常見使用一次性塑膠袋，特地與西區最富盛名的傳統市場「向上市場」合作，前進菜市場挑戰民眾習慣，推動1個月的減塑集點換好禮活動，鼓勵民眾減少拿取免費塑膠購物。

台中市議員江肇國指出，向上市場平日人潮約逾3000人次，假日常是人潮翻倍，已往曾創下每個月90噸的垃圾量，經市場自治會主動推動分類減量等措施，目前每個月的垃圾量已降低到40噸，除攤商自主分類減量外，更要靠民眾環保意識配合。

主婦聯盟台中分會號召向上市場附近的中正國小師生捐出家中的二手塑膠袋，折成「塑膠袋三明治」，放入環保小語，今日在市議員黃守達、江肇國等人的號召下，前進向上市場發放給購物民眾，推廣減少索取一次性塑膠袋的觀念，不少人收下二手塑膠袋後肯定很有環保概念。

但畢竟購物人潮多，不少民眾還是習慣直接跟商家索取塑膠袋購物，聯盟台中分會減塑專案執行長林芳如指出，活動僅是起步，將在向上市場駐點1個月宣導，盼逐漸推廣讓民眾養成減塑習慣，民眾只要自備塑膠袋、購物袋及保鮮盒等容器購物，就能參加集點送活動，目標盼能減量2萬5千只新的塑膠袋。

林芳如也呼籲民眾上菜場最時尚的裝備就是自備塑膠袋、餐具及購物車，讓有環保概念的裝備形成另類的流行，一起減塑愛地球。

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