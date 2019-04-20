小豆漿店成改變台灣關鍵！特展見證IC產業在台60年

2019-04-20 08:28

〔記者張忠義／高雄報導〕由科技部主辦、國家實驗研究院與台灣半導體研究中心舉辦「IC積體電路特展」，即日起至28日在高雄駁二藝術特區B6倉庫展出，見證IC產業60年，了解台灣IC王國發展歷程，希望透過創意的呈現與多樣化的互動體驗，讓社會大眾得以認識IC這項重要的科技產業，同時啟發青年學子對於相關領域的興趣。

科技部次長鄒幼涵表示，現在IC的製程已縮小到奈米等級，必須透過縝密的IC設計與非常精細的製造技術，將超過10億顆電晶體組合在一片1平方公分的晶片中，技術門檻相當高。

台灣是IC王國，2017年IC製造及封裝測試產值世界第一、IC設計產值世界第二，台灣的半導體產業擁有世界領先的技術與產能，原因在於培育了許多優質的科技人才，共同打造半導體產業成為台灣的鎮國之寶。

主辨單位表示，IC的發明，是在1958年9月，由美國德州儀器公司新進工程師基爾比發明了世界上第一個積體電路IC，從此電子產品逐漸進入人類的生活，使生活型態發生了重大的改變。1974年2月，在台北市南陽街的小欣欣豆漿店中，台灣重量級政經界人物討論決定台灣未來應發展積體電路技術，這項決定影響了台灣數十年來的發展。2017年台灣半導體產業產值全球第三，達新台幣2.46兆元，占全國GDP的5分之1。

透過「IC積體電路特展」，可以看到改變歷史的小欣欣豆漿店，在「無塵室體驗區」扮演IC產業幕後功臣的晶片製造工程師，還有從遊戲中學習半導體豐富知識的「IC解碼關鍵字」等八大體驗區，讓一般大眾對IC能有更多的認識。

「IC積體電路特展」展出時間至4月28日上午10點到下午6點，免費自由參觀。特展提供預約團體報名服務，由現場專業導覽人員提供中、英文導覽服務，30分鐘讓觀眾認識台灣半導體產業的成就，還有「科技接班拿好禮」等活動。預約導覽報名網址。

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