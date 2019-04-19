陽明研究團隊發現「先天」免疫檢查點 治療癌症邁大步

2019-04-19 17:03

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣已開放癌症免疫療法，利用人體免疫力來殺死腫瘤；陽明大學臨床醫學研究所研究團隊發現，除了目前應用在癌症治療的「後天免疫檢查點」外，還有「先天免疫檢查點」，或許能成為新的免疫療法。

人體的防禦系統分為「先天免疫」和「後天免疫」，免疫細胞中除了有應用在治療癌症的後天免疫檢查點外，還有一種更早啟動免疫反應的「先天」免疫檢查點，能調節人體抗病毒的能力。

陽明臨床醫學研究所助理教授陳斯婷團隊研究人類及小鼠的白血球，發現免疫檢查點不只存在於T淋巴球細胞，也存在單核球、巨噬細胞、樹突細胞等扮演第一道防線的先天免疫白血球中。

免疫檢查點是一種剎車機制，避免免疫系統過度活化反而攻擊自身細胞，造成自體免疫疾病，而免疫療法就是利用藥物強制關閉剎車系統，讓T淋巴球細胞得以活化才能持續攻擊癌細胞來治療癌症，這發現也讓日本學者本庶佑獲得諾貝爾醫學獎。

許多自體免疫疾病就是因為免疫系統過度活化、攻擊自身細胞所導致，例如紅斑性狼瘡等，目前是靠免疫調節劑或類固醇來控制；陳斯婷說，先天免疫檢查點的發現，可提早在感染惡化前就介入，降低患者的復發風險。

目前陽明大學與台北榮總合作，已整理超過300名紅斑性狼瘡患者的檢體，發現「NLRP12」免疫檢查點的基因表達與紅斑性狼瘡相當有關，正在發展用藥調節先天免疫檢查點的治療模式。

這項研究刊登在今年4月10日《細胞宿主與微生物》（Cell Host & Microbe） 期刊。

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