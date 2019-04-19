高市800鐵馬行秒殺 百對情侶明單車遨遊港都

2019-04-19 14:36

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局交通大隊明（20）日將舉辦800鐵馬活動，其中還包括100對情侶檔，來一趟超過12公里的「愛戀山河海、鐵馬伴我行」，沿途同時進行交通安全宣導，活動訊息一貼出竟秒殺，800個免費名額已滿，情侶檔中有1對因騎鐵馬相識，上月底剛步入禮堂的新婚佳偶。

「愛戀山河海、鐵馬伴我行」將於明（20）日早上7時30分，聚集於市立音樂館廣場後出發，活動完全免費，而且贈送毛巾和礦泉水，並贈給100對情侶檔精美小禮品，然後沿著愛河自行車道，經壽山動物園到忠烈祠俯瞰高雄市區，接著穿過中山大學校區到西子灣駐足欣賞美麗的高雄港，再經過駁二特區沿著愛河回到出發點，估計約12多公里旅程。

交大指出，這對因鐵馬相識步上紅地毯的佳侶，剛於3月29日結婚，得知市警局舉行這場鐵馬，立即上網報名，共計200名情侶、夫妻，另有600位民眾報名參加「愛戀山河海、鐵馬伴我行」活動。

除了免費報名贈送毛巾外，活動當天有宣導攤位，飲料暢飲，還有摸彩，交大也歡迎市民、車友當天一起共共襄盛舉。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/