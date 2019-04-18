辦公室人氣王變暴躁女 罕病「抗NMDA受體腦炎」惹禍

2019-04-18 19:43

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名35歲蔡小姐，原本在辦公室擁有好人緣，但日前出現輕微發燒與頭痛後，同事發現她脾氣變暴躁，還出現妄想等症狀，雖就醫但找不出病因，還因癲癇、昏迷送醫急救，經進一步住院檢查，才確診罹患罕病「抗NMDA受體腦炎」，所幸經血漿置換術治療，患者意識逐漸清醒，已恢復自理生活。

亞大醫院神經內科主任王馨範今天表示，該名患者到院時躁動嚴重，連檢查都無法配合，經給予鎮靜後，才完成腦脊髓液檢查，經分析後發現，以淋巴細胞為主的白血球增加、蛋白質含量升高、腦血葡萄糖比例輕微下降，檢查數據顯示可能罹患腦膜炎。

王馨範表示，患者住院檢查確認病因期間，出現癲癇、意識昏迷、呼吸抑制、發燒、肢體張力不全、血壓高低波動、心律不整與二氧化碳蓄積等症狀，一度需靠呼吸器維生，除以抗微生物製劑治療，並投予高劑量類固醇，直到腦脊髓液抗體檢查報告出爐，證實患者腦部存有NMDA受體抗體，確診為「抗NMDA受體腦炎」。

王馨範指出，在確認患者病因後，緊急為他進行血漿置換術治療，患者意識逐漸恢復清醒，不再發燒、血壓趨穩、心跳規則，並成功脫離呼吸器，出院前雖仍有易怒現象，但已能簡單自理生活。

王馨範指出，抗NMDA受體腦炎的初期症狀與腦脊髓液分析結果，與一般腦膜炎類似，需檢驗腦脊髓液內的NMDA受體抗體才能確診，其中約4成的患者是因體內出現癌瘤組織，其他可能與免疫系統異常有關，需長期接受免疫治療，並建議接受覆查是否有潛在的癌瘤組織。

王馨範也介紹，「麩胺酸鹽」是腦內重要的神經傳導物質，其受體可分許多類，其中可被NMDA選擇性活化的受體，稱為NMDA受體，此受體活化後會使細胞內鈣離子濃度增加，造成突觸功能長時間改變，與認知、記憶、學習等功能有關，若民眾體內存在NMDA受體抗體，會導致NMDA受體腦炎，輕則出現動作障礙、脾氣暴躁、情緒激動、妄想，重則血壓心律異常、癲癇、意識昏迷、呼吸衰竭等。

王馨範提醒，患者在急性期須儘速移除體內抗體，可接受血漿置換術、雙膜血漿過濾數、免疫球蛋白注射等治療，若延遲診斷與治療，可能導致嚴重神經後遺症，甚至死亡，千萬別輕忽。

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