5月報稅季申請自然人憑證 基隆戶所不午休

2019-04-18 10:29

〔記者林欣漢／基隆報導〕每年5月報稅時，前往戶政事務所申辦自然人憑證的民眾明顯增加，基隆市各區戶政所5月起中午不休息，週六上午可預約，其中，中山區、安樂區戶所，週三延長受理時間至晚上8點，另外，配合基隆通勤族上班，4月22日至30日上午7點到9點30分，在基隆火車站南站增設自然人憑證駐點收件服務。

民政處戶政科長李金貴指出，自然人憑證形同網路身分證，戶政所觀察，每年到了5月，申辦自然人憑證的人潮就會呈現倍數成長，為方便民眾使用自然人憑證進行網路報稅，推出一系列申辦自然人憑證的便利措施，5月起上班日中午不打烊彈性服務，每週六上午9點至12點也可以申請預約服務。

中山區、安樂區戶所於5月每週三晚上5點30分至8點提供延長服務，方便民眾在下班時間申辦自然人憑證。另外，仁愛區、中山區及中正區戶所也結合台鐵，4月22日至30日上午7點到9點30分，在基隆火車站南站設置聯合服務據點，民眾在等車時即可利用時間辦理自然人憑證，服務通勤族，搭配早鳥優惠活動，申辦完成者即贈送讀卡機一台或精美禮品。

李金貴提醒，申辦自然人憑證需滿18歲，並由本人親自辦理，申請時也請記得要攜帶身分證正本及工本費250元。

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