產官學三方簽署「大肚山天然林復育」合作意向書

2019-04-17 14:27

〔記者許國楨／台中報導〕台中市大肚山百年以來因為從事農墾活動，原始森林潛在天然林樹木應有112種但有八成已消失，為此包括官方、知名國際企業及民間社團三方今天共同簽署合作意向書，希望藉由產官學結合在一起為環境做對的事情，守護大肚山原生物種及生物多樣性，將至少影響大肚山之後的100年，為孩子復育一座森林！

台灣山林復育協會理事長蔡智豪表示，大肚山因過去百年的農墾及近幾十年的工業區開發，天然林幾乎消失殆盡，經研究推估大肚山的潛在天然林樹木應有112種，但這些樹種有八成已消失，為此近年分別前往鄰近與大肚山相近海拔且林相接近的八卦山、大坑、火炎山採集種子育苗。

但民間力量畢竟有限，因此這項天然林復育行動除以大肚山森林生態為藍圖，且為響應2019年世界地球日「與野共生Protect our Species」，包括內政部營建署、寶成國際集團及台灣山林復育協會今天在台中都會公園共同簽署「大肚山天然林復育&生態綠化行動」三方合作意向書，國立自然科學博物館植物園胡維新博士、東海大學生命科學系教授兼環境與生態研究中心主任江智民也與會見證。

江智民說，棲地保育的概念就是維持在地特色，然大肚山甚至是鄰近台地群被開發最嚴重的區域，所幸經山林復育協會的調查推測出大肚山在地樹種，並且積極結合在地公民向企業、大眾募款進而採種和育苗，希望未來能送給台中的市民一個有在地特色的大肚山森林。

特別是大肚山已經有不少穿山甲吸引外國人慕名而來，一個由大肚山孕育的森林生態系，在熱心人士與企業的熱情與巧思灌注下，將得以復育，而寶成集團這個全球最大的製鞋跨國企業，回頭來支持故鄉生態保育，尤其令人感佩。

寶成國際集團顧問暨裕元教育基金會董事長李義男則表示， 透過文獻記載，大肚山曾經有蔥鬱茂盛的森林，是中台灣的肺，是多樣生物的家，如今森林消失了，透過產官學結合在一起，該集團除了資源挹注外，也將動員1600位企業志工投入原生種森林復育，希望為環境做對的事情，在下一個10年、50年，甚至100年後，我們的子孫會驕傲的對著天空說：謝謝你，當年為我們復育了一座森林。

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