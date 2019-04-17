世界地球日 北市動物園響應週六開辦綠能趴

2019-04-17 14:20

〔記者蔡亞樺／台北報導〕今年的世界地球日，台北市立動物園將再度和經濟部能源局聯手，共同舉辦「綠能轉型 動物向前行」綠能園遊會，將於本週六4月20日上午9點至12點在動物園大門廣場，設有多個闖關攤位，「酷cool節能屋」、「亞洲熱帶雨林區」 、「兩棲爬蟲館」、「企鵝館」都設有闖關攤位，只要集滿5個章即可完成挑戰，還能兌換闖關獎品並參與抽獎活動。

「世界地球日」訂在每年4月22日，起源於1970年代，世界上最早的大規模群眾性環境保護運動。今年國際地球日網絡（Earth Day Network），以及台灣地球日公布的地球日主題為「與野共生Protect our Species 」，呼籲各界關注物種生存危機。

園方表示，今年的綠能闖關園遊會中，設計「幸福養『企』站」、「百蛙貘圖工作室」、「綠能好生活」等闖關教育駐站活動。「幸福養「企」站與大家分享企鵝爸爸媽媽孵蛋、育幼及照顧寶寶的過程，並能理解企鵝家族生生不息繁衍後代的辛苦。

「百蛙貘圖工作室」認識來自雨林裡的馬來貘與青蛙，並邀請大家一起創作百蛙貘圖。「綠能好生活」安排動手體驗操作風力發電和太陽能發電的教具，藉此認識綠色能源的運作方式，並了解綠能對永續發展的重要性。

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